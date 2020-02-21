أرسنال يخطف هدفاً أمام أولمبياكوس.. وروما يتجاوز غينت

بات أرسنال الإنجليزي على مشارف التأهل لدور الستة عشر لمسابقة الدوري الأوربي "يوروبا ليغ"، وذلك بعد فوزه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 1 - صفر.

وسجل الفرنسي أليكساندر لاكازيت هدف المباراة الوحيد لأرسنال في الدقيقة 81.

من جانبه، اكتسح وولفرهامبتون الإنجليزي ضيفه إسبانيول الإسباني 4 - صفر. وتقدم وولفرهامبتون في الدقيقة 15 عن طريق دييجو يوتا، قبل أن يضيف المكسيكي روبين نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة 52. وعاد يوتا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67، ثم اختتم اللاعب ذاته رباعية فريقه في الدقيقة 81.

وفي مباريات أخرى، فاز بازل السويسري على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 3 - صفر، فيما فاز باير ليفركوزن على ضيفه بورتو البرتغالي 2 - 1.

في المقابل، اكتفى روما الإيطالي بالفوز 1 - صفر على ضيفه غينت البلجيكي، حيث سجل لاعبه الإسباني كارليس بيريز بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.

وتغلب فولفسبورغ الألماني 2 - 1 على ضيفه مالمو السويدي، في حين فرض التعادل الإيجابي 1 - 1 نفسه على لقاء ألكمار الهولندي مع ضيفه لاسك لينز النمساوي، وحقق رينجرز الأسكتلندي فوزا مثيرا 3 - 2 على ضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي.