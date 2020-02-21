الدوري الأوروبي: يونايتد يتعادل في بلجيكا.. وإنتر يحقق فوزاً ثميناً

اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي من التأهل لدور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد اقتناصه تعادلا بطعم الفوز من أرض مضيفه كلوب بروج البلجيكي 1 - 1 يوم الخميس، في ذهاب دور الــ32 من المسابقة.

وتقدم كلوب بروج عن طريق إيمانويل بونافنتور في الدقيقة 15، قبل أن يسجل الفرنسي أنطوني مارسيال هدف التعادل في الدقيقة 36.

وفي مباراة أخرى وضع انتر ميلان الإيطالي قدما في دور الستة عشر، بعد فوزه على مضيفه لودغوريتس البلغاري 2 - صفر. وتقدم إنتر في الدقيقة 71 عن طريق الدنماركي كريستيان إريكسن، قبل أن يسجل زميله البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وحقق سبورتنغ لشبونة البرتغالي فوزا ثمينا 3 - 1 على ضيفه اسطنبول باشاك شهير التركي، ليصبح قريبا من بلوغ دور الستة عشر. ويكفي سبورتنغ الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة الذي سيقام بمدينة إسطنبول التركية يوم الخميس القادم للصعود إلى الدور المقبل، فيما يتعين على باشاك شهير الفوز 2 - صفر على الأقل من أجل الاستمرار في البطولة.

واقتنص خيتافي الإسباني فوزا ثمينا 2 - صفرمن ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، ليقترب خطوة هامة من التأهل لدور الستة عشر. وافتتح البرازيلي ديفرسون التسجيل في الدقيقة 36، قبل أن يضيف كينيدي الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 90. وبات أياكس مطالبا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه في العاصمة الهولندية لتفادي الخروج المبكر من المسابقة، فيما يكفي خيتافي الخسارة بفارق هدف وحيد.

وخيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء كلوج الروماني وضيفه إشبيلية الإسباني، كما تعادل كوبنهاجن الدنماركي مع ضيفه سيلتيك الأسكتلندي بالنتيجة ذاتها. وأصبح يكفي إشبيلية وسيلتيك التعادل السلبي في جولة الإياب التي ستقام بملعبيهما من أجل الصعود لدور الستة عشر.

وفي باقي المباريات، اكتسح أينتراخت فرانكفورت ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 4 - 1، وفاز شاختار دونتيسك الاوكراني على ضيفه بنفيكا البرتغالي 2 - 1.