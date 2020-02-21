حاكمة طوكيو تهاجم مرشح لرئاسة بلدية لندن حول أولمبياد 2020

قالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، يوم الجمعة، إنه من غير اللائق لمرشح لرئاسة بلدية لندن القول إن العاصمة الإنجليزية مستعدة لاستضافة أولمبياد 2020 الصيفي إذا ما تقرر البحث عن مكان بديل للعاصمة اليابانية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال شون بيلي مرشح حزب المحافظين لرئاسة بلدية لندن إن العاصمة البريطانية ستكون مستعدة لاستضافة الحدث الرياضي الكبير، إذ ما دعت الضرورة لذلك.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن منظمة الصحة العالمية نصحتها بعدم اللجوء لأي خطط طوارئ لإلغاء أو نقل الدورة الأولمبية المقبلة من طوكيو بسبب الفيروس.