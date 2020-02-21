نونو: أتفهم حلم جماهير وولفرهامبتون بالمجد الأوروبي

يتفهم نونو إسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون واندررز لماذا تحلم جماهير فريقه بالمجد في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز 4-صفر على إسبانيول في ذهاب دور 32، لكنه قال إنه لا يوجد أي شيء مضمون في مواجهة الإياب.

وأحرز ديوغو جوتا ثلاثية للمرة الثانية على التوالي في البطولة وأضاف روبن نيفيز هدفا من تسديدة مباشرة بعيدة المدى ليحسم الفريق الإنجليزي الفوز بملعبه.

وقال نونو عند سؤاله هل الجماهير محقة في إيمانها بأن الفريق يمكنه فعل ذلك "هم يعرفونني والآن علينا التعافي والراحة لأننا سنخوض مباراة يوم الأحد. بعد ذلك سنفكر في الأمور الأخرى لكن يحق للجميع أن يحلموا".

وسيلعب وولفرهامبتون ضد نوريتش سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز بعد غد الأحد قبل التوجه إلى إسبانيا لخوض مباراة الإياب يوم الخميس المقبل. المواجهة لم تُحسم بعد. في كرة القدم لا يمكن الجزم بأي شيء".