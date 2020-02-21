هندرسون يغيب 3 أسابيع عن صفوف ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، عن غياب لاعب الفريق جوردان هندرسون لمدة ما يقرب من ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن قائد ليفربول تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها الفريق أمام أتلتيكو مدريد صفر - 1 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وكشف يورغن كلوب المدير الفني للفريق في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، أن هندرسون سيغيب عن عدد من المباريات، وفقاً لما أكدته الفحوص التي خضع لها اللاعب.

وقال كلوب: نسمع عن إصابات مختلفة في أوتار الركبة في الدوري الإنجليزي حاليا - هاري كين (لاعب توتنهام) على سبيل المثال، إصابة هندرسون ليست بهذا السوء، ولكنه سيغيب، أعتقد لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، وهذا غير جيد. ولكن كيف نرى الأمور، مازلنا محظوظين هذا كل ما في الأمر".

ولا توجد إصابات أخرى تقلق كلوب قبل مباراة الفريق المقبلة أمام ويستهام يوم الاثنين المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.