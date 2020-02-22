تشيلسي ينهي نتائجه السلبية بفوز ثمين على توتنهام

عرقل تشيلسي انتفاضة جاره توتنهام وانتزع فوزا غاليا بهدفين مقابل هدف يوم السبت في افتتاح فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 15، وفي الشوط الثاني عزز الفريق الأزرق تقدمه بهدف سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة 48 قبل أن يسجل توتنهام هدف حفظ ماء الوجه عبر النيران الصديقة عبر أنطونيو روديغر لاعب تشيلسي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 89.

وعزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع رافعا رصيده إلى 44 نقطة وموسعا الفارق مع توتنهام صاحب المركز الخامس إلى أربع نقاط وهذا الفوز الأول لتشيلسي في آخر خمس مباريات خاضها في البطولة فيما مني توتنهام بالهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية.