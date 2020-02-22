توخيل: لاعبو باريس سان جيرمان يحتفلون بعد "الهزيمة"

اعترف توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان إنه تفاجأ بمشاهدة فيديو يظهر احتفالات للاعبي فريقه بعد يومين من الخسارة 2-1 من بروسيا دورتموند في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان نيمار وكيليان مبابي ضمن المشاركين في الاحتفال بأعياد ميلاد الأرجنتيني ماورو إيكاردي والأورغوياني إدينسون كافاني بالإضافة إلى أنخيل دي ماريا.

وأبلغ توخيل الصحفيين يوم السبت قبل استضافة بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي: اندهشت حقا عند مشاهدة الفيديو مساء أمس، وتحدثنا عن الأمر داخليا وسيبقى داخل النادي.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري برصيد 62 نقطة من 25 مباراة بفارق عشر نقاط عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي يستضيف نانت يوم السبت.

ويخوض بطل فرنسا مباراة الإياب بملعبه أمام دورتموند يوم 11 مارس المقبل، وهو يخشى الخروج من ثمن النهائي للموسم الرابع على التوالي.