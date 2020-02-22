سلتا يهزم ليغانيس ويهرب من منطقة الهبوط

تغلب سلتا فيغو على النقص العددي في صفوفه وانتزع فوزا غاليا بهدف دو مقابل على ليغانيس يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 21 طرد اللاعب الكرواتي فيليب براداريتش للخشونة مع أوناي بوستينزا لاعب ليغانيس، قبل أن يتغلب سلتا فيغو على النقص العددي في صفوفه وسجل هدف المباراة الوحيد بتوقيع ياغو أسباس في الدقيقة 62.

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 24 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع عشر بعدما حقق انتصاره الثاني مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة وتجمد رصيد ليغانيس عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام إسبانيول.