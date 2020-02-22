غوارديولا لا يستبعد الاستمرار مع سيتي لفترة أطول

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه منفتح لفكرة الاستمرار مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لما بعد 2021 عندما ينتهي عقده رغم أن النادي يواجه الحرمان من المسابقات الأوروبية لمدة عامين.

وعاقب الاتحاد الأوروبي (يويفا) سيتي بالإيقاف لموسمين وتغريمه 30 مليون يورو بعد تحقيق في انتهاكات مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأكد غوارديولا، الذي قال هذا الأسبوع إنه لا يوجد سبب لديه لترك النادي بعد انتهاء الموسم، أنه ربما يتحدث عن تمديد العقد مع رئيس النادي خلدون المبارك في نهاية الموسم الجاري أو في منتصف الموسم المقبل.

وأضاف المدرب الإسباني: أتعامل مع لاعبين استثنائيين وأعرف أنه ليس من السهل العمل معنا ومعي لكنني سعيد، عندما انتقل لمكان آخر فيكون السبب دائما اعتقادي بأنني سأشعر بسعادة أكبر من المكان السابق.

وتابع: الملاك رائعون وعلاقتنا جيدة لذا اعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة في التفاهم اذا قررنا الاستمرار لثلاثة أعوام أخرى أو الوقت المتفق عليه.

ومدد غوارديولا، الذي لم يستمر لأكثر من أربع سنوات في تدريب برشلونة (2008-2012) أو بايرن ميونخ (2013-2016)، عقده مع سيتي لعام إضافي في 2018 وأكد أنه لم يندم على القرار.

وتابع: لم أشعر بالندم ولو لثانية واحدة سواء للحضور إلى هنا أو لتمديد العقد. النتائج تحدد عملك وكل مدرب يتعرض للإقالة وكل المدربين يواجهون المشاكل وأي مدرب يعيش فترات جيدة وأخرى سيئة. أنا لست مختلفا ولا أندم على القرار الذي اتخذناه وأريد إتمام مدة عقدي وبعدها سنرى ما سيحدث.