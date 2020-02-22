نوير: أخطأت أمام بادربورن لخوفي من الطرد

برر مانويل نوير، قائد وحارس مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، خطأه الفادح في مباراة فريقه أمام بادربورن يوم الجمعة والذي أدى إلى إحراز المنافس هدف التعادل، بالخوف من الطرد.

وفي أعقاب المباراة التي انتهت بفوز بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قال الحارس المخضرم إن الموقف بينه وبين دنيس سيربيني، مهاجم بادربورن " كان متكافئا"، لكنه قال إنه لم يشأ أن يغامر بالتعرض للطرد في حال اشتراكه مع سيربيني.

وقبل وقت قصير من انتهاء الشوط الأول، وصلت كرة طويلة من منتصف الملعب ناحية اليمين بالقرب من خط منطقة الجزاء، فخرج نوير من مرماه إلى خارج منطقة الجزاء، لكن سيربيني كان سبقه إلى الكرة، وقال نوير " كان علي أن احترم وصوله إلى الكرة قبلي وربما أدى الأمر إلى بطاقة حمراء في حال تدخلي".

وأعرب نوير، 33 عاما، عن اعتقاده بأن الخطأ الذي ارتكبه لم يكن جسيما " فمن 100 مرة أقوم فيها بهذا الأمر، أنجح في 99 مرة، وإذا حدث هذا الأمر لمرة، فهذا جزء من طريقتي في اللعب".