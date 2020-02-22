يوفنتوس يعزز صدارته بفوز صعب على سبال

المصدر: روما - د ب أ

عزز فريق يوفنتوس موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ملعب مضيفه سبال 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وفي مباراة أخرى أفلت بولونيا من هزيمة محققة على أرضه ووسط جماهيره أمام أودينيزي ليفرض عليه التعادل 1 - 1.

وحصد يوفنتوس ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده في الصدارة إلى 60 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه لاتسيو صاحب المركز الثاني والذي يلتقي مضيفه جنوى يوم الأحد، فيما يتفوق يوفنتوس بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث والذي يواجه ضيفه سامبدوريا.

وتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 39، ليسجل أفضل احتفال ممكن بمباراته رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، وأضاف الويلزي أرون رامسي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 60، ثم رد أندريا بيتانيا بهدف لسبال من ضربة جزاء في الدقيقة 69.