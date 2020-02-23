أياكس يضم البرازيلي أنطوني في صفقة قياسية

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، الأحد، التعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب أنطوني (19 عاما) آتيا من نادي ساو باولو لمدة خمسة مواسم، في إحدى أكبر صفقات الانتقال التي يبرمها في تاريخه.

وقال نادي العاصمة الهولندية في بيان: توصل أياكس وساو باولو وأنطوني ماتيوس دوس سانتوس إلى اتفاق بشأن انتقال الشاب الدولي البرازيلي إلى أياكس. مشيرا إلى ان لاعب الجناح الذي يعرف باسمه الأول فقط وقع عقدا يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2020، ويمتد خمسة مواسم حتى 30 يونيو 2025.

وأشار حامل لقب الدوري الهولندي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إلى أنه سيدفع إلى ساو باولو 15,75 مليون يورو، وأن المبلغ قد يصل إلى 21,75 مليونا بسبب عوامل عدة، في إشارة إلى الحوافز والمكافآت.

وبحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركت" الرياضي المتخصص، بات أنطوني ثالث أغلى لاعب يضمه النادي في تاريخه، بعد الصربي ميرالم سليماني (16,25 مليون يورو في موسم 2008-2009)، ودايلي بليند (16 مليون يورو في 2018-2019)، وسيصبح على رأس هذه اللائحة بحال أضيفت إلى الصفقة كامل المكافآت والحوافز الملحوظة في اتفاق الناديين.

ويأمل أياكس في ان يعوض انضمام أنطوني، لاعب المنتخب البرازيلي لما دون 23 عاما، انتقال لاعب الجناح الدولي المغربي حكيم زياش الذي سيلتحق بتشيلسي الإنجليزي بعد نهاية الموسم الحالي.

وأورد بيان أياكس عن مديره الرياضي النجم السابق مارك أوفرمارس قوله: علينا أن نصبر لبضعة أشهر قبل أن يبدأ أنطوني هنا، لكن معه، نحن نحصل على لاعب مبدع يمكنه اللعب في كل مركز في خط المقدمة.