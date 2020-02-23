جيسوس يمنح سيتي فوزاً صعباً أمام ليستر

أفلت مانشستر سيتي من كمين مضيفه ليستر سيتي وانتزع فوزا غاليا 1 - صفر عليه يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعزز مانشستر سيتي موقعه في المركز الثاني بجدول المسابقة حيث رفع رصيده إلى 57 نقطة بعدما حقق الانتصار الثاني على التوالي وهو الثالث له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

ووسع مانشستر سيتي الفارق الذي يفصله عن ليستر سيتي إلى سبع نقاط حيث يحتل ليستر المركز الثالث في جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم احتسب الحكم ضربة جزاء لمانشستر سيتي في الشوط الثاني بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء ولكن حارس المرمى كاسبر شمايكل تصدى لضربة الجزاء التي سددها الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 61. ورغم هذا، سجل البرازيلي غابرييل جيسوس هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 80 ليمنحه ثلاث نقاط غالية.