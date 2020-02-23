راموس ينتقد التحكيم بعد خسارة ريال مدريد أمام ليفانتي

انتقد سيرجيو راموس نجم دفاع وقائد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أداء الحكم خوسيه هيرنانديز الذي أدار مباراة الفريق أمام ليفانتي مساء السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم والتي انتهت بفوز ليفانتي بهدف دون رد.

وقال راموس بعد المباراة: لم يفاجئني أي شيء. هناك بعض الأمور التي بدت محسومة مسبقا، هناك أحيان تبدو فيها التصرفات محسومة مسبقا. غادرت الملعب منزعجا. هذا الحكم لم يفاجئني على الإطلاق. تلقيت بطاقة صفراء في الدقيقة العاشرة. طلبت من الحكم في نهاية المباراة أن يخبرني ما إذا كان هناك شيء شخصي.

وأشار: كان الحكام أكثر احتراما في الماضي. بغض النظر عن ضربتي الجزاء ، أعتقد أن الحكام يمكنهم الوقوع في الخطأ لأنهم بشر. ولكنني أتمنى أن يكون القادم لصالحنا.

واعترف راموس بأنها كانت "ليلة سيئة" للفريق، وأتبع: الفترة الحاسمة في الموسم حانت وعلينا أن نطوي الصفحة، سنخوض فعاليات هذا الأسبوع بحماس. ليس لدينا وقت للنواح. أمامنا أسبوع حاسم. سنخوض مباراة في دوري الأبطال الأوروبي وأخرى في الدوري ويجب أن ننتفض.