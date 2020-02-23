لاتسيو يهزم جنوى ويواصل الضغط على يوفنتوس

أصبح لاتسيو على بعد نقطة واحدة من صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه المثير على مضيفه جنوى 3-2 يوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

ومهد لاتسيو للفوز منذ اللحظات الأولى، إذ تقدم أدام ماروسيتش بهدف بعد مرور دقيقتين فقط ثم أضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 51.

ورد فرانشيسكو كاساتا بهدف لجنوى في الدقيقة 57 قبل أن يسجل دانيلو كاتالدي الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة 71 ثم سجل دومينيكو كريشيتو الهدف الثاني لجنوى في الدقيقة الأخيرة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس المتصدر وتوقف رصيد جنوى عند 22 نقطة في المركز الثالث من القاع.