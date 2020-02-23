لايبزيغ يكتسح شالكه بخماسية ويواصل مطاردة بايرن

أصبح فريق لايبزيغ على بعد نقطة واحدة من صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الكاسح على ملعب مضيفه شالكه 5 - صفر يوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين للبوندسليغا.

وفي وقت سابق فاز بوروسيا دورتموند على ملعب مضيفه فيردر بريمن 2 - صفر، وفي مباريات أخرى اكتسح كولن مضيفه هيرتا برلين 5 - صفر وفاز فورتونا دوسلدورف على مضيفه فرايبورغ 2 - صفر وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه هوفنهايم 1 - 1.

وعلى ملعب بروسيا بارك، فرض هوفنهايم التعادل بهدف لمثله على مضيفه مونشنغلادباخ. وتقدم ماتياس غينتر بهدف لغلادباخ في الدقيقة 11 ثم اهدر الحسن بليا ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، ثم خطف لوكاس ريبيرو دوس سانتوس هدف التعادل القاتل لهوفنهايم في الوقت بدل الضائع. ورفع غلادباخ رصيد إلى 43 نقطة في المركز الرابع مقابل 34 نقطة لهوفنهايم في المركز السابع.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، لقن كولن مضيفه هيرتا درسا قاسيا واكتسحه بخمسة أهداف دون رد. وسجل جون كوردوبا الهدفين الأول والثاني لكولن في الدقيقتين الرابعة و22 ثم استفاد الفريق من هدف بنيران صديقة سجله روني غارستين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني أحرز فلوريان كاينز رابع أهداف كولن في الدقيقة 62 وتبعه مارك أليكسندر أوث بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 69. الفوز رفع رصيد كولن إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن هيرتا صاحب المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون تغلب فورتونا دوسلدورف على مضيفه فرايبورغ بهدفين دون رد. وتقدم أندري هوفمان بهدف لدوسلدورف في الدقيقة 37 ثم أضاف إيريك تومي الهدف الثاني في الدقيقة 61. الفوز رفع رصيد دوسلدورف إلى 20 نقطة في المركز الثالث من القاع وتوقف رصيد فرايبورغ عند 33 نقطة في المركز الثامن.