مانشستر يونايتد ينعش آماله "القارية" بالفوز على واتفورد

أنعش مانشستر يونايتد آماله في المشاركة بالبطولات القارية في الموسم القادم، بعدما تقدم للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه واتفورد يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.



وافتتح الوافد الجديد البرتغالي برونو فيرنانديز التسجيل ليونايتد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، فيما أضاف أنطوني مارسيال وماسون غرينوود بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و75.



وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي إلى 41 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد واتفورد، الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة منذ شهر ونصف تقريبا، عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر "قبل الأخير".