مخاوف من غياب هازارد شهرين إضافيين

بات الجناح البلجيكي الدولي إدين هازارد مهدداً بالغياب عن صفوف ريال مدريد الإسباني لفترة جديدة بعد تعرضه لإصابة بشرخ في شظية قصبة الساق.

وعاد هازارد للملاعب الأسبوع الماضي بعد الابتعاد عن فريقه لثلاثة أشهر بسبب إصابة بكسر جزئي في الكاحل لكنه عانى من تجدد الإصابة خلال المباراة التي خسرها النادي بهدف دون رد على ملعب ليفانتي مساء السبت بالدوري الإسباني.



وجرى نقل هازارد خارج الملعب عقب تعرضه للإصابة تزامنا مع تراجع الريال للمركز الثاني بالدوري الإسباني بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمع بينهما يوم الأحد المقبل، والتي تأتي بعد المباراة المرتقبة للنادي الملكي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.



وذكر ريال مدريد في بيانه: بعد الفحوص التي جرت يوم الأحد بواسطة قسم الخدمات العلاجية في ريال مدريد، فإنه تم تشخيص حالة لاعبنا إدين هازارد بأنها شرخ في شظية قصبة الساق اليمنى.



ورجحت تقارير إعلامية في إسبانيا بأن يغيب هازارد لشهرين أخرين في موسم أول كارثي للاعب البلجيكي بعد انتقاله للريال قادما من تشيلسي الإنجليزي الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.