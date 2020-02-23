غيابات هازارد عن الريال تعادل مثيلتها في تشيلسي خلال 7 مواسم

سيعاني ريال مدريد الإسباني من غياب نجمه البلجيكي إيدن هازارد لشهرين إضافيين بعد خروجه مصابا أمام ليفانتي، على الرغم من عدم إكماله موسمه الأول مع فريقه الجديد حتى الآن.

وكان الريال تعاقد مع هازارد في الصيف الماضي مقابل 150 مليون يورو قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي، لتعويض غياب البرتغالي كرستاينو رونالدو الذي اتجه قبل موسمين إلى يوفنتوس الإيطالي، إلا أن الأول ضربته الإصابات بشكل متواصل ليعادل عدد مبارياته التي غاب عنها مع فريقه الجديد الرقم الذي عانى منه بقميص "البلوز" في سبعة مواسم.

وتعرض هازارد إلى إصابة في أغسطس الماضي في العضلة الخلفية أبعدته 3 مباريات عن الريال و25 يوما، قبل أن يعود ويتعرض لإصابة أخرى أبعدته مباراة واحدة بسبب تورم الكاحل في نوفمبر الماضي.

إلا أن الجناح البلجيكي عانى من إصابة قوية أبعدته لمدة شهرين بعد تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه تسبب بشرخ في القدم، في مواجهة الريال وباريس سان جيرمان بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لتصل مدة غيابه إلى 16 مباراة و64 يوما.

ولم يهنأ اللاعب وأنصار الريال بعودته، فبعد عودته أمام سيلتا فيغو قبل جولتين وتسببه بركلة جزاء لفريقه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل، خرج هازارد يوم السبت مصابا بسبب تدخل من خورخي ماريمون مدافع ليفانتي في الشوط الأول والذي كان على مستوى القدم اليمنى، إلا أن مهاجم بلجيكا أكمل متحاملا على الإصابة حتى الدقيقة 73 عندما استبدله المدرب زيدان.

وأعلن ريال مدريد في بيان يوم الأحد إصابة هازارد بشق في عظمة الشظية اليمنى، والتي رجحت فيه الصحف الإسبانية غيابه عن الملاعب لشهرين إضافيين بسببها.

وخلال مغامرة هازارد مع تشيلسي التي بدأت في 2012 عندما قدم من ليل الفرنسي، لم يغب سوى 20 مباراة بسبب الإصابة طوال 7 مواسم، وهو الرقم الذي غاب عنه النجم البلجيكي مع الريال حتى الآن في أقل من موسم.

ولعب هازارد حتى الآن 667 مباراة، غاب عن 52 بسبب الإصابة والتي تشكل 7%، إلا أنه في الموسم الحالي غاب عن 5 لقاءات بسبب إصابات عضلية و17 بسبب تدخل مونييه. وفي مسيرته بشكل كامل تعرض المهاجم إلى 10 إصابات عضلية خفيفة، وكسر في الكاحل، و"شرخان" في الكاحل.