أتلتيكو يقلب خسارته إلى فوز على فياريال

قلب فريق أتلتيكو مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه فياريال إلى فوز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فياريال بهدف سجله باكو ألكاسير في الدقيقة 16 وتعادل آنخل كوريا لأتلتيكو في الدقيقة 40 وأضاف خورخي كوكي الهدف الثاني في الدقيقة 64 قبل أن يختتم جواو فيليكس أهداف أتلتيكو في الدقيقة 74. ورفع أتلتيكو رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام أشبيلية، وتوقف رصيد فياريال عند 38 نقطة في المركز السابع.

وهذا الفوز هوى الحادي عشر لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في عشر، فيما أصبحت هذه الخسارة هي التاسعة لفياريال هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في خمس.