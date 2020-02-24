أرتيتا يتمنى حماية أوباميانغ من "إغراء" برشلونة

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أنه يدرك رغبة العديد من الأندية الكبيرة في ضم القائد بيير-إيمريك أوباميانغ لكنه يتمنى إقناع المهاجم الغابوني بتمديد عقده لما بعد نهاية العام المقبل.

وسجل المهاجم البالغ عمره 30 عاما هدفين في فوز أرسنال 3-2 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد ليتقدم الفريق إلى المركز التاسع ويعزز آمال التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.

وذكرت تقارير بريطانية أن أوباميانغ، الذي رفع رصيده إلى 17 هدفا ويتقاسم صدارة هدافي الدوري المحلي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، ضمن المرشحين للانتقال إلى برشلونة.



وقال أرتيتا للصحفيين: إنهم محقون تماما في رغبتهم في ضمه لأنه لاعب رائع. من الصحيح بالفعل أن الأندية الكبيرة تريده. نتمنى إقناعه بأن هذا المكان المناسب له، إنه أهم لاعب في الفريق ولا شك في تأثيره على الفريق. يجب أن نقنعه بالبقاء معنا.



وسيكون أرسنال مطالبا بإظهار أن هذا المكان المناسب لمهاجم بروسيا دورتموند السابق لإظهار إمكاناته، وأضاف أرتيتا: إنه يريد اللعب في أكبر المسابقات مع أفضل اللاعبين. يجب أن نساعده على ذلك. يجب أن يشعر بتحقيق أهدافه.



وتابع المدرب الإسباني : أنا سعيد جدا معه. إنه يسجل الكثير من الأهداف المهمة كما أنه كقائد يعد مثلا يحتذى للجميع بطريقة أداء واجبه الدفاعي.