روديغر بألم: أصبحت "كبش فداء".. العنصرية انتصرت

اعتبر أنطونيو روديغر، مدافع تشيلسي، أن "العنصرية انتصرت" وأنه كان "كبش فداء"، بعد أن قال توتنهام هوتسبير وشرطة لندن إنه لا توجد أي أدلة تدعم ادعاءاته بالتعرض لإساءة عنصرية خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ديسمبر الماضي.



وكان المدافع الألماني طرفاً في واقعة شهدت طرد سون هيونغ-مين لاعب توتنهام بعد مرور ساعة من اللعب بقليل وأشار روديغر بعدها بلحظات إلى أنه كان ضحية إشارة عنصرية تشبهه بالقرود من مدرجات الفريق صاحب الأرض، لكن توتنهام وشرطة لندن قالوا إنهم لم يجدوا أي أدلة تثبت حدوث إساءة عنصرية.



ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية عن روديغر قوله بعد فوز تشيلسي على توتنهام يوم السبت 2-1: العنصرية انتصرت. وسيكون بوسع هؤلاء المذنبين العودة للاستاد دائما وهو ما يثبت أنهم انتصروا.



وتعرض روديغر لصيحات الاستهجان من جانب بعض مشجعي توتنهام خلال المباراة التي أقيمت في ستامفورد بريدج، السبت وانتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف واحد.



وأضاف روديغر: لم تفرض عليهم أي عقوبة وفي نهاية الأمر أنا كبش الفداء. لن أستسلم. ولن أتوقف عن رفع صوتي. ودائما سأرفع صوتي. لكني في هذا الأمر أقف وحدي.



وختم حديثه: هذه كارثة. لقد أصبحت أبا الخميس الماضي وأرى أن المجتمع لم يتقدم كثيرا في محاربة العنصرية ولذا فإن أطفالي ربما يتعرضون للمعاناة أيضا. وإن لم يتغير شيء وإن لم يحصل الأطفال على تعليم جيد وعلى تربية جيدة فإننا سنخسر.