غوارديولا يطالب لاعبي سيتي بإظهار شخصيتهم أمام الريال

أطلق بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بطل إنجلترا نداء إلى لاعبي فريقه يحثهم فيه على إظهار شخصيتهم المتميزة والقتال حتى آخر ثانية في مباراتهم المقبلة خارج أرضهم في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء.



ولم يسبق لسيتي تجاوز الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية الأولى للأندية، وبسبب عقوبة من الاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية نتيجة مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف سيغيب سيتي عن البطولة في الموسمين المقبلين.



وعن المهمة المقبلة لفريقه قال غوارديولا الإسباني للصحافيين بعد الفوز 1-صفر على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: سيتعين علينا إظهار شخصيتنا المتميزة وأنا أعرف أنني واللاعبين والنادي بكامله نريد القتال حتى النهاية من أجل هذا اللقب.



وزاد: هذا هو الاختبار الحقيقي. ملوك البطولة في مواجهة فريق غير معتاد على خوض مثل هذه المباريات كثيرا لأن أفضل أداء لنا كان الوصول لقبل النهائي.



وأتبع بيب: لكن إذا أردت الفوز باللقب فسيكون عليك مواجهة مثل هذه الفرق عاجلا أو آجلا. وسيكون عليك الفوز على ريال مدريد وعلى برشلونة والفوز على بايرن ميونخ. سيكون عليك الفوز على الفرق الكبيرة جدا، وإذا نجحنا في المهمة فسنكون في قمة السعادة. وإن لم ننح فسنحاول في الموسم المقبل، صحيح في الموسم المقبل لا أعرف لكن عندما يتسنى لنا اللعب فإننا سنعود.



ولم يفز سيتي على ريال مدريد في أربع مواجهات سابقة جمعت الفريقين في دوري أبطال أوروبا.