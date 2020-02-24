غوريتسكا يدعم صفوف بايرن قبل مواجهة تشيلسي

شارك ليون غوريتسكا يوم الاثنين في المران الختامي لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، استعداداً للقاء فريق تشيلسي الإنجليزي في لندن يوم الثلاثاء، في إطار دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.



كما شارك في المران أيضاً المدافع الإسباني خافي مارتينيز الذي كان يعاني إصابة في عضلات الفخذ، حرمته من التواجد مع الفريق خلال المباريات الماضية.



وكان الألماني الدولي غوريتسكا، لاعب الوسط، قد تغيب عن لقاء فريقه أمام بادربورن في الدوري الألماني يوم الجمعة الماضي، بسبب مشاكل عضلية لكنه عاد في الوقت المناسب للقاء تشيلسي.