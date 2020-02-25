إقامة قمة يوفنتوس وإنتر بدون جمهور بسبب "كورونا"

سمحت الحكومة الإيطالية يوم الاثنين سمحت بإقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور في المناطق المتأثرة بانتشار فيروس كورونا، وأبرزها لقاء يوفنتوس وإنتر في قمة الأسبوع المقبل.

والمباريات التي ستكون بدون جماهير هي أودينيزي ضد فيورنتينا يوم السبت وميلان ضد جنوى ويوفنتوس ضد إنتر وساسولو ضد بريشيا يوم الأحد وسامبدوريا ضد فيرونا يوم الاثنين المقبل وستقام المباريات الأربع الأخرى بجمهور إذ لم ينتشر الفيروس بشكل أكبر.

كما تقرر تأجيل مباراتين في الرغبي في إيطاليا الأسبوع المقبل وتم إلغاء تجمع لمنتخب كرة القدم تحت 19 عاما مع روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة قوله إن الأحداث الرياضية تم حظرها في المناطق المتأثرة حتى يوم الأحد لكن في بعض الأحداث لدينا إمكانية اللعب بدون جمهور.

وقال فريق لودوغوريتس البلغاري في موقعه الرسمي في الإنترنت إن الاتحاد الأوروبي (يويفا) أبلغه بإقامة مباراته ضد إنتر ميلان في إياب دور 32 في الدوري الأوروبي يوم الخميس باستاد سان سيرو بدون جماهير.

وأوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي في الإنترنت أنه تقدم بطلب إلى الحكومة لإقامة المباريات بدون جمهور من أجل حماية المنافسات الرياضية.

وتأجلت أربع مباريات في الدوري هذا الأسبوع من بينها مواجهة إنتر ميلان صاحب المركز الثالث ضد سامبدوريا وهناك مشكلة في العثور على مواعيد بديلة لتلك المواجهات.

وتقام مباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في نابولي التي تبعد مئات الكيلومترات عن المنطقة المتأثرة بفيروس كورونا ولا يوجد ما يدل على إمكانية إلغائها.

وتوفي سبعة أشخاص واصيب أكثر من 220 شخصا بفيروس كورونا في منطقتي لومبارديا وفينيتو في أسوأ تفش للمرض في أوروبا.