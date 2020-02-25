راموس: الحديث عن ضعف هجوم ريال مدريد.. "انتهازية"

بعد مرور موسمين على رحيل كبير هدافيه عبر العصور كريستيانو رونالدو لا يزال ريال مدريد يعاني أمام المرمى وأصبح تراجعه التهديفي واحدا من بواعث القلق قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتطور أداء ريال كثيرا منذ موسمه الكارثي الأول بعد رحيل رونالدو إذ عزز زين الدين زيدان خط دفاع الفريق وأصبح خط الوسط أكثر مرونة منذ عودة المدرب الفرنسي إلى تولي المسؤولية في مارس العام الماضي.

ويملك فريق المدرب زيدان أقوى خط دفاع في إسبانيا حيث دخل مرماه 17 هدفا في 25 مباراة على العكس من خط الهجوم الذي سجل أهدافا تقل بواقع 16 هدفا عن برشلونة صاحب الصدارة.



وأثار هذا التراجع التهديفي القلق منذ تعادل ريال مدريد 2-2 على أرضه مع سلتا فيغو المتعثر وخسارته خارج ملعبه أمام ليفانتي يوم السبت ليتراجع بنقطتين عن برشلونة بعد أن كان يتفوق عليه بثلاث نقاط.



وأبلغ المدافع سيرجيو راموس مؤتمرا صحفيا قبل مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على أرضه أمام سيتي: لم يتحدث أحد عن تراجع تهديفي في أي مرحلة هذا الموسم ومن الانتهازية الحديث عن ذلك الآن.



وتكشف قائمة هدافي ريال مشاكل الفريق الهجومية. ويتصدر كريم بنزيمة هدافي الفريق في الدوري برصيد 13 هدفا بينما يأتي راموس في المركز الثاني بخمسة أهداف يليه لاعب الوسط الدفاعي كاسيميرو الذي سجل ثلاثة أهداف.



وكان ينظر إلى إيدن هازارد على انه خليفة لرونالدو حين انضم من تشيلسي العام الماضي مقابل 100 مليون يورو لكن الاصابات أجبرت اللاعب البلجيكي على خوض 15 مباراة فقط مع ريال سجل خلالها هدفا واحدا.



وسيغيب في الشهرين المقبلين بعد إصابته بكسر في الكاحل الأيمن أمام ليفانتي والتي كانت مباراته الثانية منذ العودة من إصابة أخرى في الكاحل غاب بسببها لثلاثة أشهر.



وكانت الجماهير تأمل أن يتوقف بنزيمة عن لعب دور الرجل الثاني في هجوم ريال مدريد بعد رحيل رونالدو خاصة بعد بدايته الرائعة هذا الموسم لكن مستوى اللاعب الفرنسي تراجع من وقتها وسجل هدفين فقط في آخر 11 مباراة خاضها.



وتأرجح أداء غاريث بيل مع الفريق ولم يسجل منذ سبتمبر بينما كشف الثنائي البرازيلي رودريغو وفينيسيوس عن امكانات واعدة دون ثبات في المستوى.



لكن غياب هداف يعتمد عليه في الفريق لا يقلق راموس الذي فاز مع ريال بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ويمثل عنصر الخبرة في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا التي فاز بها الفريق 13 مرة.



وأضاف القائد راموس: هذا الموسم حين يغيب الهدافون عن التسجيل فان المدافعين يعوضون ذلك. نصنع الكثير من الفرص. نفعل أشياء كثيرة بشكل صحيح ولا أعتقد اننا نفتقر إلى أهداف. لم تكن تمثل أي مشكلة طيلة الموسم.