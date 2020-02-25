زيدان: لا أعرف شيئاً عن إصابة هازارد

تعامل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، بغموض بشأن قدرة نجمه البلجيكي إدين هازارد على العودة الى الملاعب قبل نهاية الموسم، وذلك بعد تعرضه الأسبوع الماضي لإصابة جديدة.

وأصيب هازار بكسر على مستوى الكاحل الأيمن، خلال المباراة التي خسرها ريال السبت الماضي بهدف نظيف أمام مضيفه ليفانتي في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المحلي، والتي أتت قبل مواجهتين مرتقبتين ضد مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، و"كلاسيكو" إسبانيا ضد الغريم برشلونة في "الليغا" الأحد.

ولم يحدد ريال فترة الغياب المتوقعة لهازارد بسبب إصابته الثانية في القدم ذاتها، بعد أولى أجبرته على الابتعاد نحو ثلاثة أشهر. لكن تقارير صحافية استبعدت عودة الدولي البلجيكي الى صفوف فريقه هذا الموسم.

وفي مؤتمر صحافي عشية لقاء سيتي، قال زيدان بهذا الشأن :لا أعرف ما اذا كان بحاجة لعملية، إنه ليس تخصصي، لا أعرف ما اذا كان الموسم قد انتهى بالنسبة له، لا أعرف، لكنني لا أتمنى ذلك.

وأضاف :أنا أرى أنه ليس سعيداً، ومن الضروري أن يبقى إيجابيا، لكن دون شك هذا صعب. إنها لحظة سيئة، ولن تكون سهلة، وسيشعر بذلك لفترة.

وتطرح الإصابة الجديدة علامات استفهام أيضا حول قدرة هازارد على العودة في الوقت المناسب ليشارك مع منتخب بلجيكا في كأس أوروبا 2020 المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو.

وتأتي الإصابة لتضيف الى معاناة هازارد (29 عاما) مع الإصابات التي عكرت مسيرته منذ انضمامه الى النادي الملكي آتيا من تشيلسي في صيف العام 2019 مقابل نحو 100 مليون يورو، اذ غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التمارين قبيل انطلاق المنافسات، تلتها ثلاثة أشهر بسبب الإصابة الثانية التي تعرض لها في نوفمبر.