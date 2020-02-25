مالك سيتوا بوخارست: الفريق يتراجع بسبب "الإفراط في ممارسة الجنس"

أرجع جيجي بيكالي مالك نادي ستيوا بوخارست المثير للجدل سلسلة النتائج المخيبة الأخيرة للفريق في الدوري الروماني لكرة القدم إلى إفراط اللاعبين في ممارسة الجنس.



وأخفق بطل أوروبا السابق في 1986 وأنجح أندية رومانيا برصيد 26 لقبا للدوري المحلي في الفوز بآخر ثلاث مباريات. وقال بيكالي لوسائل إعلام محلية بعد التعادل 1-1 مع تشينديا تارغوفيست المتعثر ليبقى في المركز الرابع في الترتيب متأخرا بفارق ثماني نقاط عن كلوج المتصدر: يفرط اللاعبون في ممارسة الجنس مع صديقاتهم لذا لا يلعبون جيدا في الآونة الأخيرة.

وجمع بيكالي (61 عاما) ثروة كبيرة من القطاع العقاري بعد سقوط الشيوعية في 1989 وكان عضوا في البرلمان الأوروبي، وأشاد بمدرب كلوج دان بيترسكو ظهير أيمن تشيلسي وساوثهامبتون السابق لإعادته الانضباط للفريق.

وقال بيكالي: انظروا إلى دان بيترسكو، يمارس لاعبو كلوج الجنس مرة واحدة فقط في الأسبوع. يلتقون بزوجاتهم وصديقاتهم مرة واحدة أسبوعيا.