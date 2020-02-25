"كورونا" يؤجل مباريات الدوري الياباني حتى منتصف مارس

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن رابطة الدوري الياباني قررت يوم الثلاثاء تأجيل كل المنافسات المحلية حتى 15 مارس المقبل خوفا من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تأجيل مباريات كان من المفترض إقامتها في الكأس المحلية في اليابان يوم الأربعاء، وتم تأجيل انطلاقة الدوري الكوري يوم الاثنين، كما أجل الاتحاد الآسيوي مباريات الفرق الصينية في دوري أبطال آسيا.

وتسبب الفيروس، الذي بدأ ظهوره في الصين، في مقتل أكثر من 2600 شخص كما أصيب أكثر من 80 ألف شخص بالعدوى. وظهرت 850 حالة في اليابان وتوفي أربعة أشخاص.