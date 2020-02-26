الاتحاد الآسيوي يوقف لاعبين مدى الحياة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات صارمة تجاه التلاعب في نتائج المباريات، وذلك من خلال إيقاف لاعبين من منتخب لاوس، وهما كامفينغ سايافوثي وليمبو سايسانا، عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة.

وقال الآسيوي في بيان صحافي، يوم الأربعاء: وجدت اللجنة أن اللاعبين ارتكبا مخالفات ضمن المادة 66.1 من لائحة الانضباط والأخلاق لعام 2018، حيث تآمرا للتلاعب في نتيجة المباراة الدولية بين هونغ كونغ ولاوس يوم 5 أكتوبر 2017.

وأضاف: يعكس هذا القرار التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل كامل ضمن سياسة عدم التساهل على الإطلاق في مواجهة التلاعب في نتائج المباريات، ويعبر عن توافر عقوبات صارمة في مواجهة التلاعب في نتائج المباريات.

وواصل: قد تم إعلام اتحاد لاوس لكرة القدم بهذه القرارات، وسوف يطلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من الاتحاد الدولي توسيع هذه العقوبات لتصبح على المستوى العالمي.