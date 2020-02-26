تصريحات كلوب تجبر "فيفا" على مراجعة جدول مبارياته الدولية

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء إنه سيشرع في مراجعة نهائية وشاملة لجدول المباريات الدولية الذي يحكم مواعيد المسابقات والبطولات الكبرى.



واشتكى عدد من المدربين من بينهم يورغن كلوب مدرب ليفربول من جدول المباريات وكثرة الالتزامات على فريقه.



وقال "فيفا" في بيان :جدول المباريات الدولية يلعب دورا محوريا في تطور ونمو كرة القدم في أنحاء العالم وعلى كل المستويات. رؤية 2020-2023 ترتكز على جعل كرة القدم أكثر عالمية. ولهذا السبب يجب مناقشة النظام الحالي بشكل نهائي مع جميع الأطراف المعنية ومراجعته وفقا لاحتياجاتهم في جهد جماعي لضمان اتباع أفضل الأساليب العالمية.



والمراجعة جزء من قائمة تتضمن "11 هدفا" لجياني إنفانتينو رئيس "فيفا" خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وتتضمن هذه الأهداف مواصلة جهود اصلاح نظام الانتقالات وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل حكم الفيديو المساعد.



وقال "فيفا" :يضع التنفيذ الناجح لنظام حكم الفيديو المساعد في مسابقات الاتحاد الدولي حجر الأساس لمزيد من التطوير لهذه التقنية والتي يتعين أن تركز بشكل خاص على تحسين الاتصال في الحالات التي تتطلب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد مع إتاحة هذه التقنية لكل الاتحادات الأعضاء بغض النظر عن حجم الاتحاد أو الموارد المالية التي يملكها.