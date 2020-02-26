رئيس بايرن يلمح إلى تمديد عقد مدربه فليك

ألمح كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى احتمال تجديد عقد هانزي فليك المدير الفني للفريق، إلى ما بعد الموسم الحالي، وذلك عقب فوز الفريق على مضيفه تشيلسي الإنجليزي 3- صفر مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقدم رومينيغه هدية إلى فليك بمناسبة عيد ميلاده، وذلك خلال وجبة عشاء الفريق في لندن عقب المباراة، وقد ألمح إلى إمكانية توقيع عقد جديد مع المدرب، وقال خلال تقديم هديته إلى فليك: في الرزمة الحمراء يوجد قلم. فأنت أحيانا ما توقع أوراق بالقلم في بايرن ميونخ.

ومن المفترض أن يستمر عقد المدرب المساعد السابق فليك، الذي احتفل يوم الاثنين بعيد ميلاده الــ55، في نهاية الموسم الجاري، حيث كان قد تولى المنصب خلفا لنيكو كوفاتش في نوفمب بصفة مؤقتة قبل أن يعلن النادي بعدها استمراره في المنصب حتى نهاية الموسم.