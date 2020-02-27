اجتماع طارئ للآسيوي بشأن دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا يوم الخميس عن عقد اجتماعات طارئة مع جميع الاتحادات والأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بمعظم الدول الآسيوية، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية التي أوقفت حركة السفر بين الدول.

ووفقا للبيان الذي نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني فإن الاجتماعات ستعقد يومي السابع والثامن من شهر مارس القادم لبحث مستقبل البطولة وآلية التعامل مع الأوضاع في القارة الآسيوية وفقا لقواعد التنافس العادل لإنقاذ البطولة الأكبر كرويا بقارة آسيا.

وأوضح البيان أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل عدد من المباريات بالمسابقة وهي : الوحدة الإماراتي مع الاستقلال الإيراني ، بيرسبوليس الإيراني مع التعاون السعودي في الثاني من مارس.

وينطبق الأمر ذاته على مباريات يوم الثالث من مارس والتي يلتقي خلالها شباب الأهلي دبي الإماراتي مع شهر خودرو الإيراني ، وسيباهان الإيراني مع النصر السعودي، وسيول الكوري مع تشانغراي التايلاندي.

ولن يختلف الحال بالنسبة للمباراة الثانية بين النصر السعودي وسيباهان الإيراني في السادس من أبريل.



كما أشار البيان إلى التنسيق المتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة لتحديد مصير مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.