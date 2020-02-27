جيسوس يواصل نجاحاته ويقود فلامنغو إلى لقب قاري جديد

حقق نادي فلامنغو البرازيلي، تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، أولى ألقابه في كأس السوبر الأميركية الجنوبية، الأربعاء، بفوزه على ضيفه إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري 3-صفر على ملعب ماراكاونا في ريو دي جانيرو في إياب المسابقة التي تجمع بين الفائز بكأس ليبرتادوريس وكأس "سودأمريكانا".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على أرض الفريق الإكوادوري انتهت بالتعادل 2-2.

وقاد جيرسون القادم من روما الإيطالي فلامنغو للفوز بتسجيله ثنائية (62 و89)، بعدما كان غابريال باربوسا لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق قد افتتح التسجيل في الدقيقة 19.

ولم يؤثر طرد وليام أراو في الدقيقة 23 والنقص العددي على فلامنغو أو يمنعه من الفوز باللقب، علما أن خصمه لعب الدقائق الأربع الأخيرة بعشرة لاعبين أيضا بعد طرد أليخاندرو كابيزا.