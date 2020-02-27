غوارديولا بعد الفوز على ريال مدريد: أمر رائع ولا يمكن تصديقه

أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته البالغة ورضاه بالفوز الثمين لفريقه 2 - 1 على مضيفه ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا: لم نعتد كثيراً على مثل هذه الأمور، مشيراً إلى رضاه التام عن هذا الفوز الذي لا يستطيع تصديقه.

وأوضح: مانشستر سيتي وصل مرة واحدة فقط للمربع الذهبي بدوري الأبطال. ولكن الفوز على الريال في سانتياغو برنابيو يمنحنا قناعة هائلة. إنه أمر رائع ولا يمكن تصديقه بسهولة لأننا لم نعتد هذا.

وأضاف: نتمنى أن يساعدنا هذا الفوز في المستقبل. أشعر بالسعادة لهذه النتيجة وأيضا للأداء الجيد للفريق في هذه المباراة الصعبة أمام فريق لديه شخصية هائلة.

وأشار غوارديولا إلى أن كرة القدم هكذا. في الدقائق الأولى لم نستطع أن نقدم 10 أو 12 تمريرة متتالية ثم لعبنا بشكل أفضل بعد هذا.

وأضاف: تلقت شباكنا هدفا كان يجب ألا نستقبله. ولكن هذه الأمور تحدث أحيانا. كان الريال هو الأفضل في بداية المباراة، ولكننا سجلنا هدف التعادل ثم سجلنا الهدف الثاني. نشعر بالسعادة بعد هذه المباراة ولكن علينا انتظار مباراة الإياب. المواجهة لم تحسم بعد.

واعترف غوارديولا بأن الريال لم ينجح في استغلال الفرص التي سنحت له.

وأضاف: باستثناء الفرص التي سنحت لكريم بنزيمة. في الشوط الأول، لم تسنح للريال العديد من الفرص وكانت فرصنا عديدة. وبعدها تأثرنا بالهدف الذي سجله الريال. ولكننا استعدنا مستوانا المعهود بعدما سجلنا هدف التعادل.

وأكد غوارديولا: في دوري الأبطال، لا يوجد فريق يسيطر على كل شيء على مدار الـ 90 دقيقة.

وأكد أنه لم يشاهد إعادة لهدف التعادل الذي سجله غابرييل جيسوس ولا يستطيع الحكم على ما إذا كان هناك خطأ قبل الهدف.

واعتبر غوارديولا أنه ما من مهاجم يسدد الكرة مثل غابرييل جيسوس، كما قال إن لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين أحد أفضل اللاعبين.