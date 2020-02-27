فينيسيوس: الحكام يتعمدون ظلم ريال مدريد

زعم فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد أن الحكم لم يعامل فريقه بشكل عادل خلال الخسارة 2-1 أمام ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة

عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، وقال إن هدف غابرييل جيسوس الذي أدرك به التعادل كان يجب عدم احتسابه بسبب وجود خطأ.



واحتك غابرييل جيسوس مهاجم سيتي مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد أثناء قفزه ليحول تمريرة كيفن دي بروين العرضية بضربة رأس داخل الشباك ويلغي تقدم صاحب الأرض عبر إيسكو.



وحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء عندما تعرض البديل رحيم سترلينغ للعرقلة داخل منطقة الجزاء من داني كارفاخال ونفذ دي بروين الركلة بنجاح فيما زادت مشاكل ريال مدريد بطرد القائد راموس عقب تدخل ضد جيسوس.



وأبلغ فينيسيوس الصحافيين: جيسوس ارتكب خطأ في الهدف الأول والجميع يعلمون ذلك. يوجد حكم الفيديو المساعد لكن الحكم لم يذهب لرؤية الإعادة. كان يمكنني مشاهدة أن الأمر كان واضحاً من خارج الملعب. الحكام يأتون هنا ويتعمدون اتخاذ قرارات ضدنا الأمر دائما كذلك. نحن الفريق الأكثر فوزا بألقاب الدوري ودوري الأبطال وسيكون الأمر كذلك دائما.



ولم يجد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ما يشتكي منه بشأن الخطأ وكان غاضباً من فقدان فريقه التركيز في آخر ربع ساعة.



وقال المدرب الفرنسي: الحكم أبلغني بأنه لم يكن هناك أي دفع واتخذ قراره. ما يضايقني هو ما فعلناه، الأخطاء التي ارتكبها الفريق تؤلم بشكل أكبر لأننا لم نستحق ذلك. يجب علينا الحفاظ على تركيزنا لمدة 90 دقيقة.