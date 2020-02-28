أولمبياكوس يقصي أرسنال من "الأوروبي" بهدفي سيسيه والعربي

ودع فريق أرسنال الإنجليزي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" من دور الـ 32 بعد خسارته أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 2-1، بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية.

وجاء التمديد بعد تعادل الفريقين في مجموع الذهاب والإياب 1-1 لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-2 بأفضلية التسجيل أكثر خارج للفريق اليوناني.

وأنهى الضيوف الوقت الأصلي من المباراة متقدمين بهدف سجله قلب الدفاع السنغالي بابي سيسي في الدقيقة 53، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي سجل فيها أوباميانغ هدف لأرسنال إلا أن المغربي يوسف العربي سجل هدفا قاتلا لأولمبياكوس في الدقيقة الأخيرة ليطيح بالفريق اللندني من المسابقة الأوروبية.