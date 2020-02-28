الرياضيون يتصدون لـ"كورونا" بالتوقف عن المصافحة

وسط المخاوف من تزايد انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين والذي انتقل إلى عدة دول أخرى منها دول أوروبية، بدأ التخلي عن بعض العادات لدى الرياضيين ضمن جهود ومحاولات الحد من انتشار الفيروس.

وبدأ التوقف عن عادة المصافحة بين الرياضيين، وكذلك إجراء المقابلات عن قرب، ضمن مساعي الأندية والسلطات الرياضية للمشاركة في الاحتياطات الوقائية.

وفي ألمانيا، توقف لاعبو نادي لايبزيغ المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بالفعل عن المصافحة بالأيدي ضمن التدابير الوقائية ضد العدوى، حسب ما قاله جوليان ناغلسمان المدير الفني للفريق.

وأضاف "لدينا سياسة للوقاية من كل أنواع الفيروسات. لدينا حظر على المصافحة بالأيدي، ونحيي بعضنا البعض بالمرفق." وأوقف لايبزيغ سفر كل مكتشفي المواهب والعاملين به وكذلك اللاعبون، باستثناء السفر لخوض المباريات.

كذلك توقفت عادة المصافحة بالأيدي في نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، وقال ستيف بروس المدير الفني للفريق في تصريحات للصحافيين يوم الجمعة "هناك عادات تتمثل في أن يصافح كل شخص الآخر عند اللقاء في كل صباح، وقد توقفنا عن ذلك، بناء على نصيحة من الطبيب".

كذلك اتخذ منظمو بطولة كأس العالم للتزلج الألبي للسيدات إجراءات جديدة مطلع هذا الأسبوع خلال المنافسات في شمال إيطاليا، حيث إن التعليمات للصحافيين المعنيين بتغطية البطولة لم تقتصر فقط على عدم مصافحة الرياضيات، وإنما إلزامهم بالوقوف على مسافة لا تقل عن 1.5 متر عن أي رياضية خلال إجراء المقابلات الصحافية.

كذلك يجري تغيير الأغطية الحامية للميكروفونات عقب استخدامها في كل مرة من قبل المشاركات في البطولة، كما صدرت تعليمات للمشاركات ومراسلي القنوات التلفزيونية باستخدام ميكروفونات منفصلة خلال المقابلات، وقد تم إلغاء كل المؤتمرات الصحافية ومراسم التتويج.