رابطة الدوري الإنجليزي تقرر عزل سون بعد عودته من بلاده

‬قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير سيُعزل عند وصوله للندن ضمن توصيات حكومية للتعامل مع مخاطر فيروس كورونا وذلك عندما يسافر من بلده كوريا الجنوبية.

وسافر سون إلى سيول للخضوع لجراحة بعد إصابته بكسر في الذراع وسيغيب عن اللعب لعدة أسابيع لكن توتنهام قال إنه سيتبع التوصيات الحكومية عند عودة اللاعب لإكمال عملية التأهيل، وأوضح النادي أن الإجراء احترازي.

وسجلت كوريا الجنوبية أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين وأعلنت عن 571 حالة جديدة اليوم الجمعة ليرتفع العدد إلى 2337 حالة وتوفي 13 شخصا.

وأبلغ جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الصحفيين "سيعود سون من سيول وسنتبع الإجراءات ولن نتعامل معه هنا بشكل فوري".