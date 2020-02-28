مباراة "الرقم القياسي" تسبب قلقاً لكلوب

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه لا يعتقد أن الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم فقد قوته التنافسية هذا الموسم وتوقع صراعا شرسا عند زيارة واتفورد القابع في المركز قبل الأخير يوم السبت.

ويتصدر ليفربول، المتحفز لتحطيم الرقم القياسي بتحقيق 19 انتصارا متتاليا في الدوري الممتاز بملعب واتفورد، المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب منافس.

وبعد اجتياز نوريتش سيتي ووست هام يونايتد، المهددين بالهبوط، بفارق هدف واحد في آخر مباراتين أكد كلوب أن المراكز في الجدول لا تعكس التهديدات التي تواجه فريقه داخل الملعب.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة "لا أحتاج إلى دليل لإثبات قوة التنافس في الدوري. لا تتخيل كيف لعب نوريتش ووست هام ضدنا وهما في مراكز متأخرة".

وأضاف "يجب أن نكون في قمة الجاهزية وأن نستعد للقتال ولهذا أحب فريقي لأنه لا يفقد الشغف. واتفورد فريق قوي حقا وخاصة من الناحية البدنية وسيدرك الجميع كم تعني لهم المباراة".

وأكد كلوب أن جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري اقتربوا من العودة للتشكيلة بعد التعافي من إصابات لكن لن يكون بإمكانهم اللعب مطلع الأسبوع.