إيقاف كاسيا 8 مباريات بسبب العنصرية

عوقب كيكو كاسيا حارس مرمى ليدز يونايتد بالإيقاف لثماني مباريات إلى جانب غرامة مالية بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني بعد أن وجد مذنبا بارتكاب إساءة عنصرية خلال مباراة في دوري القسم الثاني الانجليزي لكرة القدم أمام تشارلتون أثليتيك في سبتمبر الماضي.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن الحارس الإسباني البالغ من العمر 33 عاما عليه أيضا حضور دورة للتوعية تهدف لمكافحة العنصرية. ونفى كاسيا استخدام أي كلمات تنطوي على إساءة عنصرية.

وقالت وسائل إعلام إن المخالفة ارتكبت بحق مهاجم تشارلتون جوناثان ليكو المولود في جمهورية الكونغو الديمقراطية لكنه لعب لمنتخب إنجلترا في أكثر من فئة عمرية.

وقال كاسيا في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه "حزين ومصدوم" لاتهامه بالعنصرية وأكد على مطالبته بضرورة عدم التسامح مع العنصرية في أي مجال.

وقال عن ذلك "مطلقا لا أعتقد أن قرار الإدانة يعكس تماما حقيقة الواقعة، وأنا على ثقة بأن أسرتي وأصدقائي وزملائي وجميع الطواقم الفنية التي عملت معها طوال سنوات خلال مسيرتي المهنية يعرفون أنني لا يمكن ان أستخدم أي كلمات تنطوي على إساءة عنصرية."