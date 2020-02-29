بايرن يكتسح هوفنهام في "مباراة غريبة"

عزز بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعدما حقق انتصارا ساحقا على مضيفه هوفنهايم وتغلب عليه في عقر داره 6 -صفر يوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.



وتوقفت المباراة مرتين بسبب تصرفات جماهير بايرن ميونخ، حيث رفعت لافتات مسيئة للمستثمر ديتمار هوب الذي يدعم نادي هوفنهايم ماديا، وكان التوقف الثاني في الدقيقة 77 واستمر لدقائق، قبل أن يعود لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب ومرروا الكرة إلى بعضهم البعض طوال 13 دقيقة إبداء لاعتراضهم على تصرف الجماهير، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز بايرن 6 -صفر.



وفي مباريات أخرى جرت بالمرحلة نفسها، تغلب بوروسيا دورتموند على فرايبورغ 1- صفر وبوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه أوغسبورغ 3- 2 وماينز على بادربورن 2 - صفر. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه لايبزيغ صاحب المركز الثاني والذي يخوض مباراته في المرحلة يوم الأحد أمام باير ليفركوزن، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 34 نقطة.



وافتتح سيرج غنابري التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة الثانية ثم أضاف جوشوا كيميش الهدف الثاني للفريق في الدقيقة السابعة. وبعدها سجل جوشوا زيركزي الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 15 وأضاف فيليب كوتينيو الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 33 . وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، سجل كوتينيو الهدف الثاني له والخامس لبايرن، ثم أحرز زميله البديل ليون غوريتسكا الهدف السادس في الدقيقة 62، قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 77 .



وبعد أن شهدت الثواني الأولى من الشوط الأول قيام جماهير بايرن بإطلاق ألعاب نارية، توقف اللعب في الدقيقة 65 عندما رفع المشجعون لافتات مسيئة للمستثمر هوب الذي كان حاضرا في المدرجات إلى جانب كارل هاينز رومينيغه الذي عانقه واعتذر له.

وتوجه هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ باتجاه المدرجات ونجح في إقناع المشجعين بالكف عن الإساءة ليتواصل اللعب على الفور.



وفي الدقيقة 77، توقف اللعب مجددا بسبب تجدد الإساءة ورفع اللافتات، وقد توجه فليك رفقة عدد كبير من لاعبي بايرن نحو المدرجات ثم تبعهم حسن صالح حميديتش مدير الكرة ببايرن ثم نزل رومينيغه إلى أرض الملعب متوجها للجمهور وتبعه أوليفر كان، قبل أن يغادر لاعبي الفريقين أرضية الملعب.



وبعدها بدقائق عاد اللاعبون إلى الملعب وأبدوا اعتراضهم على تصرف الجماهير، من خلال تبادل تمرير الكرة في وسط الملعب وهو ما استمر طوال الـــ13 دقيقة المتبقية من زمن المباراة ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية.