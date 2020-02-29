بسبب كورونا.. تأجيل قمة يوفنتوس وإنتر إلى مايو

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أنها قررت تأجيل خمس مباريات في المسابقة مطلع هذا الأسبوع بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا بما في ذلك القمة بين يوفنتوس حامل اللقب وإنتر ميلان.

وأوضحت الرابطة في بيان أن المباريات الخمس، وتشمل مواجهات ميلان أمام جنوى وبارما ضد سبال وساسولو ضد بريشيا وأودينيزي أمام فيورنتينا، ستقام في 13 مايو المقبل.

وكان من المقرر إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ودون جمهور بعد أن منعت الحكومة التجمعات ضمن جهود لتجنب انتشار فيروس كورونا، بينما قال مسؤول رياضي في تصريح غير رسمي، إن محطات البث والجمهور لا يريدون إقامة المباريات في ملاعب خالية وكذلك تتخوف الأندية من خسارة ايرادات التذاكر.

وتم اكتشاف قرابة 900 عينة ايجابية مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا وأغلقت المقاهي والمدارس لتتعطل الحياة اليومية في البلاد، وقالت رابطة الدوري إن القرار اتخذ بعد أن وضعت في الاعتبار الجهود المستمرة للحكومة لحماية صحة المواطنين.

وتأجلت أربع مباريات كانت ستلعب الأسبوع الماضي ومنها مواجهة بين إنتر ميلان وضيفه سامبدوريا، وستقام خمس مباريات في مواعيدها المحددة وتشمل لقاء لاتسيو مع بولونيا ونابولي مع تورينو يوم السبت وليتشي ضد أتلانتا وكالياري ضد روما يوم الأحد بجانب مواجهة سامبدوريا وفيرونا يوم الاثنين.