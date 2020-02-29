ساني يشارك لمدة 57 دقيقة مع رديف سيتي أمام أرسنال

خاض الألماني الدولي ليروي ساني 57 دقيقة في مباراة يوم الجمعة مع رديف مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب إثر تعرضه لإصابة قوية في أغسطس الماضي، وذلك لأول مرة منذ إصابته في الركبة بمباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول.

وعاد اللاعب البالغ 24 عاما إلى التمارين الشهر الماضي، قبل أن يخوض مواجهة أرسنال ضمن دوري الرديف يوم الجمعة، ورحب الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بعودة ساني، خصوصا في ظل قدرته على المشاركة في الجزء الأخير من موسمه الحالي وقال: من الجيد دوما أن يشعر اللاعب بالمباريات مجددا. من الرائع أن ينضم لاعبو الفريق الاول للاعبي الأكاديمية خلال فترة تعافيهم.

وينتهي عقد ساني الحالي مع سيتي في يونيو 2021. وخاض 134 مباراة مع سيتي سجل خلالها 39 هدفا و45 تمريرة حاسمة منذ قدومه من شالكه الألماني في 2016، وربطته بعض الأخبار بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني خلال الصيف المقبل.

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر، لكنه قطع خطوة نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على أرض ريال مدريد الاسباني 2-1 هذا الأسبوع.