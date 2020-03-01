أتلتيكو يعود لنزيف النقاط بتعادل مع إسبانيول

عاد أتلتيكو مدريد لنزيف النقاط ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل 1 - 1 مع مضيفه إسبانيول يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، إلى 44 نقطة في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 20 نقطة، لكنه ظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وتقدم إسبانيول بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24، غير أن ساؤول نيغيز أدرك التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 47.

من جانبه، حقق أتلتيك بلباو انتصاره الأول في المسابقة منذ ثلاثة أشهر، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على ضيفه فياريال.

وارتفع رصيد بلباو إلى 34 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد فياريال، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 38 نقطة في المركز الثامن.

ويدين الفريق الباسكي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه راؤول غارسيا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56، قبل أن يهدر إينياكي ويليامس فرصة تعزيز النتيجة، عقب إضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 66.

ويرجع آخر انتصار لبلباو في المسابقة قبل فوزه اليوم إلى الأول من ديسمبر الماضي، حينما فاز 2 - صفر على ضيفه غرناطة في المرحلة الخامسة عشر للبطولة.