بايرن "يفحص كل الخيارات" للتعامل مع الجماهير المسيئة

سيقوم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم "بفحص كل الخيارات" للتعامل مع هجوم جماهير الفريق تجاه ديتمار هوب، الممول الأول لفريق هوفنهايم، بعد أن تم رفع لافتة مسيئة خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الدوري الألماني.



وقال هيربرت هاينر رئيس النادي إن الهيئات الإدارية ستجتمع خلال الأسابيع القادمة لتحديد الخطوة التالية، وكتب في رسالة لأعضاء النادي والجماهير عبر موقع بايرن الإلكتروني: سنستخدم أيضا كل الوسائل المتاحة لنا للتصرف بثبات تجاه أولئك اللذين شوهوا صورة بايرن ميونخ وكرة القدم الألمانية ككل وشوهوا قيمنا.



وكانت المباراة التي أقيمت في سينسيهايم توقفت مرتين، حيث احتج اللاعبون والمسؤولون على الجماهير، قبل أن يقف اللاعبون في الملعب ويتبادلوا الكرة في الـ13 دقيقة المتبقية من زمن المباراة التي كسبها بايرن 6-0.