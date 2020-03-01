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ثنائية أغويرو ورودري تتوج سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: لندن - د ب أ
تتويج الفريق بالبطولة
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توج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي عقب فوزه على أستون فيلا 2 - 1 يوم الأحد في المباراة النهائية.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله أغويرو في الدقيقة 20، وأضاف رودريغو هيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 30، ثم قلص أستون فيلا الفارق بهدف سجله مبوانا ساماتا في الدقيقة 41.

وهذا هو اللقب الثالث على التوالي لمانشستر سيتي والسابع في تاريخه ليقلص الفارق إلى لقب واحد بينه وبين ليفربول، صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج برصيد ثماني ألقاب.

كلمات دالّة

#مانشستر سيتي, #أستون فيلا, #كأس الرابطة

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