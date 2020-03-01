رئيس هوفنهايم يستنكر تصرف الجماهير ويثني على بايرن والحكم

استنكر بيتر جورليتش الرئيس التنفيذي لنادي هوفنهايم الهجوم الذي تعرض له ديتمار هوب، الممول الأول لفريق كرة القدم خلال المباراة أمام بايرن ميونخ بالدوري الألماني لكرة القدم.

وتوقفت المباراة التي جرت يوم السبت، مرتين بسبب تصرفات جماهير بايرن ميونخ، حيث رفعت لافتات مسيئة لهوب الذي يدعم نادي هوفنهايم ماديا، وكان التوقف الثاني في الدقيقة 77 واستمر لدقائق.

وقال جورليتش "إنها ضد شخص، ضد فريق، وأيضا ضد الناس، وأثنى على طريقة الحكم في إدارة آخر 13 دقيقة من المباراة وتقدم بالشكر إلى بايرن على تفهمه، مضيفاً "إنها إشارة رائعة على التضامن، تم تجاوز الخط وكان علينا الرد".

وبعد أن شهدت الثواني الأولى من الشوط الأول قيام جماهير بايرن بإطلاق ألعاب نارية، توقف اللعب في الدقيقة 65 عندما رفع المشجعون لافتات مسيئة للمستثمر هوب الذي كان حاضرا في المدرجات إلى جانب كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن، الذي عانقه واعتذر له.

وتوجه هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ باتجاه المدرجات ونجح في إقناع المشجعين بالكف عن الإساءة ليتواصل اللعب على الفور.

وفي الدقيقة 77، توقف اللعب مجددا بسبب تجدد الإساءة ورفع اللافتات، وقد توجه فليك رفقة عدد كبير من لاعبي بايرن نحو المدرجات ثم تبعهم حسن صالح حميديتش مدير الكرة ببايرن ثم نزل رومينيغه إلى أرض الملعب متوجها للجمهور وتبعه أوليفر كان، قبل أن يغادر لاعبي الفريقين أرضية الملعب.

وبعدها بدقائق عاد اللاعبون إلى الملعب وأبدوا اعتراضهم على تصرف الجماهير، من خلال تبادل تمرير الكرة في وسط الملعب وهو ما استمر طوال الـــ13 دقيقة المتبقية من زمن المباراة، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية.