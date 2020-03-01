مورينيو: لم نستحق الخسارة أمام وولفرهامبتون

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير حزنه البالغ لخسارة فريقه 2- 3 أمام ضيفه وولفرهامبتون يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيرا إلى أن الفريق اللندني لا يستحق الهزيمة.

وقال مورينيو في تصريحات صحافية عقب المباراة "أعتقد أن هذا غير عادل، اللاعبون لا يستحقون الخسارة. لقد عوقبنا، يمكنني القول بأننا ارتكبنا أخطاء ذهنية. ينبغي أن تكون شرسا أمام فريق مثل وولفرهامبتون الذي يتميز للغاية في الهجوم المضاد".

أضاف مورينيو "نستحق أكثر بكثير من تلك النتائج، لكن هذا ما حدث. اللاعبون الثلاثة في الهجوم بذلوا أقصى الجهد، ونفذوا الخطة التي تدربنا عليها طوال الأسبوع".

اختتم المدرب المثير للجدل تصريحاته قائلا "وصلنا إلى مراكز خطرة لدى الخصم و لكن لم يتم استغلال ذلك".

بتلك الخسارة، واصل توتنهام نتائجه المخيبة في البطولة، بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي والعاشرة في المسابقة خلال الموسم الحالي، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز السابع.