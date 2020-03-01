وكيله: أوزيل سيستمر مع أرسنال حتى نهاية عقده

يعتزم مسعود أوزيل البقاء في صفوف ارسنال الإنجليزي لكرة القدم حتى نهاية عقده في 2021، وذلك وفقا لما صرح به مدير أعمال اللاعب الألماني الدولي السابق إركوت سوغوت.



وفي مقابلة مع صحيفة "آي" البريطانية، قال سوغت إن أوزيل لا يزال أمامه 15 شهرا، ومن المؤكد تماما أنه سيظل في ارسنال حتى نهاية هذه المدة. وأضاف: سيظل أوزيل حتى نهاية عقده، وليست هناك فرصة في أن يرحل قبل هذا الموعد.



وثارت تكهنات في وسائل إعلام بريطانية حول احتمال رحيل لاعب الوسط مبكرا عن النادي الإنجليزي وذلك في ضوء أدائه المتأرجح. وعاد أوزيل (31 عاماً) للعب بانتظام في ارسنال تحت قيادة المدير الفني الجديد ميكيل ـرتيتا، بعد أن ابتعد عن المشاركة تحت قيادة المدير الفني السابق أوناي إيمري.



وقال سوغوت إنه يوجد عروض في الوقت الراهن لضم موكله، ورفض استبعاد إمكانية استمرار أوزيل في ارسنال إلى ما بعد انتهاء عقده، وأردف: فربما يختتم الموسم بشكل جيد، وبدأ في الموسم التالي بشكل جيد، وعندئذ سيمنحه النادي تمديدا. وتابع: وفي النهاية الموضوع في يد النادي، ليس في يدي أو في يد مسعود، فإذا لم يقدم له النادي عرضا جديدا، فلن يمكنه البقاء، وإذا حصل على عرض من النادي، فإنه سيفكر فيه.



ويساور سوغوت القلق حول ما إذا كان من الممكن لأوزيل الحاصل مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم 2014، أن يجد ناديا جديدا في حال انتهاء عقده فعليا مع أرسنال في صيف 2021. وقال: سيكون عمره 32 عاما وسيكون بإمكانه الانتقال بشكل حر، وهذا موقف ليس سيئا، وربما سيكون لديه عندئذ 100 مليون متابع في شبكات التواصل الاجتماعي، وسيكون تسويقه أكبر.